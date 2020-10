Coperture in eternit nei pressi della scuola "Bella"?

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi l’amministrazione penta-stellata comunicava la propria intenzione di valorizzare l’area ex Merlo di via Salvadori. Lo spiazzo di proprietà dell’Avim e adibito a deposito dell’Economato comunale nel tempo si è trasformato in una zona franca alla merce’ di tutti con conferimenti non autorizzati di materiale vario. La Giunta Lucchini ha deciso di dare una stretta agli accessi abusivi e avocate le chiavi ha preso il controllo sulla struttura. Inoltre ha promesso l’installazione di diverse telecamere di videosorveglianza.

Sui social network qualcuno ha approfittato del focus amministrativo sul sito per segnalare la presenza di una vasta copertura probabilmente in Eternit a 169 metri dalla nuova scuola Media. Da lontano il tetto in amianto non sembrerebbe deteriorato ma per la tranquillità degli abitanti del circondario nonché di genitori e personale scolastico dell’Istituto Bella, sarebbe il caso di provvedere ad una verifica e in esito, laddove necessario, alla sua rimozione in sicurezza.