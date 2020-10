Covid: Marco Tabano nominato medico del "Coc" di Protezione Civile

ACQUI TERME - Il dottor Marco Tabano entra a far parte del nucleo operativo della Centrale Operativa Comunale di Protezione Civile. Lo ha stabilito il sindaco Lorenzo Lucchini con un'ordinanza emessa «in conseguenza del perdurare dello stato di emergenza, delle previsioni riguardanti l’evolversi della situazione epidemiologica attuale e vista la presenza, ancora ad oggi, di diversi casi nel territorio comunale di persone positive al Covid 19, in aumento rispetto ai mesi estivi».

Tabano, ritenuto una figura professionale competente in materia di Medicina Preventiva, Epidemiologia e Sanità Pubblica, in pensione dallo scorso febbraio, sarà integrato al C.O.C. per «intrattenere i rapporti con l’ASL, soprattutto, rispetto alla consultazione della Piattaforma Covid, alle disposizioni applicative dell’isolamento domiciliare, della quarantena e altre questioni similari». Il dottor Tabano ricoprirà l'incarico senza percepire alcune compenso e rimborso spese.