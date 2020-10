Scovazzi designato collaboratore della Giunta

ACQUI TERME - Mario Scovazzi era l'Assessore al Bilancio e il vice sindaco della città Bollente. Poco più di un anno fa rassegnava le dimissioni, per motivi personali, a favore di Paolo Mighetti non più Consigliere regionale. Scovazzi ha profuso grande impegno per individuare sprechi e sanare le falle del bilancio comunale appesantito da debiti e interessi. La sua competenza è stata tale che, nonostante la nomina del suo sostituto, è stato designato collaboratore della Giunta e continuando a dedicarsi, a costo zero, ad Avim, Borma ed equilibri di bilancio. Pare che la riorganizzazione dell’ente non sia completata e così il sindaco Lucchini ha deciso di rinnovare l’incarico, gratuito salvo rimborsi spese.