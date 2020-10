Il Comune ripulisce l'ex Merlo: «Installeremo anche le videocamere»

ACQUI TERME - In questi giorni il Comune di Acqui Terme ha provveduto alla pulizia dell’area Ex Merlo, in via Salvadori. L’immobile è di proprietà dell’Avim, una s.r.l. a capitale interamente pubblico che fu costituita nel 2008 dal comune di Acqui Terme, sotto la giunta di Danilo Rapetti, per cartolarizzare alcuni beni comunali.

Negli anni, l’immobile era diventato un’area di stoccaggio di materiali del Comune. Nel tempo, inoltre, nello spazio si sono registrati accessi non autorizzati, con conseguente rischio di pericolosi sinistri.

Per questo motivo, l’Amministrazione ha firmato una convenzione con Avim srl, al fine di consentire all’Ente comunale, o a terzi dall’Ente autorizzati, l’utilizzo a titolo gratuito dell’immobile per usufruirne come magazzino. Inoltre, il Comune è autorizzato a installare sistemi di controllo, anche tramite videosorveglianza, al fine di prevenire il rischio di accessi non autorizzati.

«Abbiamo sottoscritto una convenzione con Avim srl – dichiara il vicesindaco Paolo Mighetti –. Abbiamo ripulito l’area e ora la situazione è sotto il nostro controllo. Provvederemo a garantire che non vi sia mai più un utilizzo scorretto di tale struttura con l’installazione di sistemi di sorveglianza».