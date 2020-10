Mercato in corso Italia, Lucchini: «Manca poco...»

ACQUI TERME - Gli ambulanti iniziano a spazientirsi. Ad agosto il sindaco Lucchini aveva annunciato il ricollocamento del mercato non alimentare in corso italia e piazza San Francesco grazie a «un piano che consentirà il transito dei mezzi di soccorso e che darà un ordine maggiore agli spazi del complesso mercatale». A quasi due mesi dall'annuncio, però, i banchi dei mercatali continuano a rimanere in via Maggiorino Ferraris, sede scelta dall'amministrazione comunale la scorsa primavera per ottemperare alle disposizioni socio-sanitarie imposte dal Governo. «Non possiamo più andare avanti così. Ora gli accessi non devono più essere contingentati, ma nel frattempo per molti di noi il giro di affari si è ridotto notevolmente. Via Maggiorino Ferraris non è certo corso Italia o piazza San Francesco, qui affluisce molta meno gente e di conseguenza per noi sta diventando sempre più dura» hanno spiegato ad alcuni organi di stampa locali i portavoce degli ambulanti. «Il Comune potrebbe mettere a disposizione qualche navetta, soprattutto per le persone più anziane. Siamo tagliati fuori dal centro nevralgico del centro urbano. Vorremmo tornare al più presto alla nostra collocazione originaria, perché quattro mesi sono ormai andati persi».

Per il piano presentato ad agosto, però, si sono rese necessarie alcune modifiche a seguito di alcune osservazioni sollevate dai Vigili del Fuoco riguardo al transito dei mezzi di soccorso in alcuni tratti specifici di corso Italia. «Voglio rassicurare tutti sul fatto che l'intenzione dell'amministrazione – ha sottolineato il sindaco Lucchini - è quella di far tornare il più presto il mercato in centro. Vanno però soddisfatte una quantità di disposizioni che non dipendono completamente da noi. Si è un po' puntato il dito sulle panchine, che però sono state spostate proprio per lasciare più spazio alla ricollocazione dei banchi in base ai criteri di sicurezza. Ci sono state richieste nuove prescrizioni da parte dei Vigili del Fuoco alle quali abbiamo già iniziato a ottemperare. Nella mattinata di martedì abbiamo fatto un sopralluogo in corso Italia per valutare le necessità per il transito dei mezzi di soccorso, cosa per la quale è stata già trovata una soluzione. Ora dobbiamo soltanto definire la collocazione di alcune postazioni tra piazza Italia e in corso Bagni».