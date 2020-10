Il programma delle gare, dalla serie D alla Terza Categoria

ALESSANDRIA - Tanti anticipi nel campionato di serie D e anche Casale e Derthona scendono in campo sabato pomeriggio. Seconda giornata per quanto riguarda Eccellenza, Promozione (addirittura tre i derby) e Prima Categoria, mentre prendono il via questo fine settimana anche i tornei di Seconda e Terza. Di seguito il calendario completo di un turno che si annuncia avvincente e spettacolare.

Serie D: Bra-Caronnese, Castellanzese-Fossano, Gozzano-Vado, Hsl Derthona-Sestri Levante, Saluzzo-Folgore Caratese, Arconatese-Sanremese, Borgosesia-Imperia, Chieri-Legnano, Città di Varese-Pont Donnaz, Lavagnese-Casale

Eccellenza girone B: Albese-Cbs, Asti-Acqui, Atletico Torino-Chisola, Benarzole-Moretta, Corneliano-Canelli, Lucento-Pro Dronero, Olmo-Vanchiglia, Pinerolo-Castellazzo, Rivoli-Centallo

Promozione girone D: Cit Turin-Mirafiori, Gaviese-Valenzana Mado, Ovadese-Asca, Pozzomaina-Bacigalupo, Pro Villafranca-Luese, Santostefanese-Arquatese, Stay O Party-Novese, Trofarello-San Giacomo Chieri

Prima Categoria girone G: Calliano-Tassarolo, Cassano-Spinettese, Cortemilia-Sexadium, Fulvius-Costigliole, Monferrato-Canottieri, San Giuliano Nuovo-Felizzano, Solero-Don Bosco At, Spartak Sd-Capriatese

Prima Categoria girone B: Cigliano-Torri Biellesi, La Chivasso-Ceversama, La Vischese-Junior Pontestura, Nazzaro Sesia-Ponderano, Serravallese-Strambinese, Valdilana-Valle Cervo, Virtus Vercelli-Pro Palazzolo

Seconda Categoria girone H: Bistagno Vb-Pastorfrigor, Buttiglierese-Moncalieri, Cassine-Atletico Acqui, Marentinese-Nuova Astigiana, Quargnento-Valfenera, Salsasio-Andezeno, Sciolze-Nicese

Seconda Categoria girone I: Boschese-Fortitudo, Casalnoceto-Pozzolese, Don Bosco Al-Castelnovese, Mornese-Viguzzolese, Pizzerie Riunite-Villaromagnano, Frugarolese-Europa Bevingros, Sale-Libarna

Terza Categoria girone AL: Junior Asca-Boys Calcio, Lerma-Bergamasco, Predosa-Tiger Novi, Stazzano-Davide Arata, Valmilana-Lobbi, Aurora Sporting-Vignolese, Garbagna-Aurora. Riposa Fortuna Melior

Terza Categoria girone AT: Virtus Canelli-Castelnuovo, Cmc Montiglio-Moncalvo, Ozzano Ronzonese-Castelletto, Mezzaluna-Sport Italy, Mirabello-Annonese, Mombercelli-Futsal Monferrato, San Paolo Sobrito-Sca Asti