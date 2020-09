Rio Medrio: i due fratelli tratti in salvo ringraziano i Vigili acquesi

ACQUI TERME - Hanno voluto ringraziare personalmente chi non ci ha pensato due volte ed è corso in loro aiuto salvandoli dalle acque del Bormida dopo che la piena del rio Medrio li ha colti di sorpresa trascinandoli via per circa un chilometro. I fratelli Bronzino, Luca e Gianni, si sono recati oggi in visita al comando dei Vigili Urbani per incontrare l'Ispettore Capo Alberto Ugoste e l'Assistente Giovanni Sorato, i due agenti della Polizia Locale di Acqui che li hanno tratti in salvo insieme al personale medico e a un volontario del 118 della Misericordia.

Ad accogliere i fratelli Bronzino anche il Comandante Paola Cimmino (nella foto sotto), che ha donato ai due uomini alcune bottiglie di Brachetto d'Acqui a nome di tutta la città termale.