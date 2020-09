Covid 19, all'ex Kaimano il punto della situazione con il dottor Ghiazza

ACQUI TERME - Il governo penta-stellato tiene alta l’attenzione pubblica sulla questione Covid-19. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella Sala Ex Kaimano si terrà un incontro pubblico sul tema “Prevenzione e contrasto al Covid-19: il punto della situazione”.

L’evento è stato organizzato dalla Casa comunale d’intesa con la Spi-Cgil. Relatori d’eccezione il dott. Gianfranco Ghiazza, ex-primario di Medicina Generale dell’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme e il sindaco Lorenzo Lucchini.

«Come si comporta il coronavirus, come approcciare gli eventuali casi sospetti, probabili o confermati e quali le misure da adottare per proteggersi» questi i principali argomenti affrontati dall’incontro.

«Non bisogna abbassare l’attenzione sulla diffusione del contagio da Covid-19 – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini -. Sono molti i paesi europei ed extra-europei che ancora oggi stanno affrontando una pesante emergenza sanitaria. La diffusione epidemica è ben lontana dall'essersi conclusa ma si trova in realtà in una fase di nuova, seppur al momento contenuta, espansione. È un anno particolare e delicato, che potrà volgere al meglio solo se tutti facciamo la nostra parte: questo incontro è volto a sottolineare l’importanza dell’assunzione di comportamenti preventivi, facendo il punto della situazione attuale con l’amico Gianfranco Ghiazza, che ha affrontato da vicino l’emergenza sanitaria. Dobbiamo vivere la socialità responsabilmente, comprendendo la delicatezza della situazione che stiamo affrontando».

I posti della Sala Ex Kaimano saranno ridotti e sarà contingentato l’ingresso.