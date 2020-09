Acqui Wine Days, la "benedizione" del governatore Cirio

ACQUI TERME - Nel pomeriggio di ieri il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, è giunto in visita ad Acqui Terme nelle vesti di ospite d'onore in apertura dell'Acqui Wine Days, la tre giorni enogastronomica dedicata al Brachetto d'Acqui e all'Acqui Docg Rosé che si concluderà domani, domenica 27.

Insieme all'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa, il presidente della Regione è stato ricevuto dal sindaco Lorenzo Lucchini per un "brindisi benaugurale" in piazza della Bollente. Alle 18 a Palazzo Robellini, Cirio e Protopapa hanno poi partecipato al convegno enologico sui possibili abbinamenti tra i vini del territorio e i sapori della tradizione.

Nel frattempo, dopo i convegni di apertura della giornata di ieri, l'Acqui Wine Days prosegue oggi con una lunga serie di eventi e appuntamenti: piazza Italia ospita il container del “Brachetto Wine Lounge”, dove è possibile degustare vini e cocktail a base di Brachetto d'Acqui e Acqui Rosé accompagnati alle prelibatezze gastronomiche dell'Acquese. A partire dalle musica per le vie del centro con la “marchin band” Cmr Drum Line e dalle 18 in poi via alla Notte in Rosé con negozi aperti fino a tarda ora.