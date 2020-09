Rivalta Bormida, gli eletti del Consiglio comunale

RIVALTA BORMIDA - Due liste dallo stesso nome: ‘Insieme per Rivalta’. A distinguerle solo il simbolo: il campanile cittadino per quella a sostegno della compagine del sindaco uscente Claudio Pronzato. L’altra, identificata da una quercia, capitanata dalla sfidante Silvana Fornataro.

Invece campagna elettorale differenziata per i protagonisti: su un palco davanti la cittadinanza (debitamente distanziata) per illustrare il programma promosso da Pronzato; ‘porta a porta’ quella della squadra della Fornataro. Il responso dello scrutinio ha evidenziato, in maniera conclamata, la volontà dei rivaltesi di dare fiducia a Claudio Pronzato per un altro mandato. Lui ha incassato 663 voti, il 77,09%, la Fornataro solo 197, il 22,91%. Trovano posto nel Consiglio comunale anche Luigi Maria Caccia, Matteo Peretta, Alessandro Sebastiano Boccaccio, Roberto Billia, Francesco Piana, Valeria Curelli, Angelo Luigino Cazzetta, Silvana Fornataro, Maria Luisa Testa, Valentina Lucia Biorci.

«Sono soddisfatto del risultato perché vuol dire che i rivaltesi sono stati attenti a quanto fatto negli ultimi cinque anni dalla mia amministrazione – ha dichiarato Pronzato incassato il risultato – I cittadini hanno dato nuovamente fiducia al nostro progetto quindi è giusto continuare in questa direzione. Le priorità saranno dunque la realizzazione della Casa della Salute, la rivalutazione del centro storico, il completamento dell’illuminazione pubblica e riqualificazione della Casa di Riposo anche per quanto riguarda gli spazi esterni dove verrà realizzato un parco per promuovere la socializzazione degli anziani e dei bambini».

Interrompe il silenzio la sfidante Silvana Fornataro: «Passate l’emozione e la stanchezza voglio ringraziare tutti gli elettori, in particolar modo quelli che ci hanno dato fiducia. Ringrazio tutti i nostri sostenitori per il lavoro svolto con entusiasmo e spirito di sacrificio senza chiedere nulla in cambio, ma solo perché credevano in un cambiamento – ha commentato - Nel congratularmi con il neo eletto Sindaco Claudio Pronzato per la sua vittoria e con tutti i consiglieri risultati vincitori porto il mio augurio di buon lavoro. Il nostro gruppo “Insieme per Rivalta” resta attivo e coeso e continuerà a lavorare per il bene comune. Anzi, ora, grazie alle espressioni di voto, saremo presenti all’interno del Comune quali amministratori di tutti. In tale ottica lavoreremo come rappresentanti dei cittadini per garantire trasparenza, correttezza nelle decisioni istituzionali e rispetto delle regole, nell’interesse del bene più prezioso, il bene comune».