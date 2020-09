A Cassine vince (di poco) Carlo Maccario

CASSINE - Carlo Maccario è il nuovo sindaco di Cassine. Lo spoglio, terminato pochi minuti fa, ha decretato il successore del sindaco uscente Gianfranco Baldi.

Maccario, 62 anni, ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate ora in pensione, candidato sindaco della lista numero 2 “Impegno per il bene comune”, ha raccolto 463 preferenze (31,30%), solo 24 in più del "secondo classificato", Sergio Arditi (lista "Cassine più attiva"), che si è fermato a quota 439 (29,68%).

Amaro in bocca, invece, per la lista di centro-sinistra "Tutti per Cassine", che aveva in Ivano Festuco il proprio candidato sindaco e che raccoglie solo 350 preferenze (23,66%). I "rumors" della vigilia davano Festuco tra i possibili favoriti nella corsa alla poltrona di Palazzo Comunale proprio insieme a Carlo Maccario. Chiude la lista "Uniti per Cassine" di Pietro Ardito con 227 voti (15,35%).

Su un totale di 1556 votanti (su 2293 aventi diritto), le schede nulle sono state 41, le bianche 36.

Seguirà aggiornamento con le preferenze ottenute dai candidati alla carica di consigliere comunale.