"Notte in rosé", ok agli espositori esterni dei commercianti

ACQUI TERME - In occasione della "Notte in Rosé", in programma a partire dalle 18 di domenica 27 in occasione dell'"Acqui Wine Days" - organizzato dal Consorzio Tutela Vini d'Acqui in collaborazione con il Comune di Acqui e la Regione - l'amministrazione comunale fa sapere che fino alle 2 di lunedì 28 sarà concessa la deroga dei limiti orari riguardanti l'inquinamento acustico. In ogni caso, i limiti di pressione sonora non dovranno superare i 95 dB.

I commercianti, inoltre, potranno «occupare l'esterno dei loro punti vendita con piccoli espositori, piccoli arredi, esposizioni di merce ecc. senza il versamento di alcun onere per l’occupazione suolo pubblico, purché non ostacolino l’eventuale transito dei mezzi di soccorso e consentano l’agevole passaggio del pubblico», comunicano dal Comune.