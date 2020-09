Ciglione: tanti eventi, «ma dov’è il sindaco?»

PONZONE - Nonostante i paletti fissati dalle autorità la Pro loco di Ciglione, frazione di Ponzone, ha attuato il planning degli eventi per l’estate 2020.«Un programma per tutte le età che ha permesso di conservare un’aria di festa per tutti i ciglionesi in vacanza» hanno commentato dall’associazione. L’intrattenimento è partito il 9 agosto e per tutto il mese ha allietato i residenti con il Cineforum e quattro pellicole premiate nella Notte degli Oscar. Spazio anche alla cultura con la lettura di tre Novelle tratte dal Decameron di Boccaccio. Ad impreziosire la declamazione di Maurizio Gavazza, Raffaella Maggiolo e Stefano Gilardi, interludi musicali di Francesco e Matilde Lattuada.

C’è stata poi la festa del Santo Patrono, San Bernardo, sacrificando però la processione per i possibili assembramenti di fedeli. E poi l’apprezzato omaggio a Fabrizio De Andrè del cantautore Aldo Ascolese accompagnato da Domenico Berta e Laura Morione. La Festa dell’uva e del vino, è stata un successo anche grazie alla sistemazione della strada provinciale diretta al ponzonese. Infine, la Festa del Fungo, un tempo cavallo di battaglia della Pro loco di Ponzone e quest’anno avocata da quella di Ciglione a causa dei problemi finanziari.

«Quello che dispiace è che a tutte le manifestazioni non ha mai preso parte il sindaco di Ponzone. Speriamo in futuro di essere più fortunati» ha concluso Oriano Cantani, vice presidente della Pro loco.