La Polizia Locale in cerca di personale

ACQUI TERME - E’ di qualche giorno fa la delibera della Giunta penta-stellata per l’arruolamento di nuove leve per la Polizia Locale acquese. Nel dettaglio tecnico, il bando mette in ‘palio’ un posto di ‘Istruttore direttivo, categoria d, qualifica funzionale d1 – Vice commissario’ e uno ‘Istruttore amministrativo, cat. c, qualifica funzionale c1 - Agente’ per rimpinguare le fila dell'ufficio di piazza Don Dolermo. La decisione dove aver constatato l’assenza di graduatorie comunali valide e pertinenti ai posti messi a concorso. Parliamo di posti a tempo indeterminato, a 36 ore settimanali retribuite secondo CCNL.

Potranno partecipare i soggetti maggiorenni di specchiata fedina penale e abilità fisica che, per la prima posizione direttiva, abbiano conseguito almeno la laurea triennale in materie giuridico-economico-politico-amministrative; per la seconda, invece, basterà anche solo il diploma quinquennale di Scuola Media Superiore. Termine ultimo per la presentazione delle domande, 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Info: 0144 770210