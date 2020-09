Lucchini contro Gabusi: "Basta tagli al trasporto pubblico"

ACQUI TERME - Una frase dell’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, sul trasporto pubblico locale preoccupa il sindaco acquese Lorenzo Lucchini. «Il servizio immaginato dalle precedenti amministrazioni era sovrastimato e non è sostenibile dal bilancio regionale» la frase incriminata. Immediata la risposta del primo cittadino termale: «Esprimo preoccupazione in riferimento alle ultime dichiarazioni dell’assessore regionale Gabusi - dichiara - Un’eventuale riduzione dei servizi ferroviari in Piemonte non risponde ai bisogni di numerosi pendolari che chiedono un aumento e un miglioramento generale dell’offerta del servizio. Il Bacino Sud-Est, di cui il Comune di Acqui Terme fa parte, ha subito negli ultimi anni tagli per decine di milioni di euro ai fondi per il trasporto pubblico; la conseguenza che si verrebbe a creare a seguito di ulteriori riduzioni del servizio rischia di generare una situazione assolutamente insostenibile per l’utenza, che si vedrebbe costretta a utilizzare le auto private, aggravando ulteriormente questo periodo di crisi economica. Soprattutto, in previsione del ripristino del distanziamento dopo un’eventuale recrudescenza del contagio, sembra essere una scelta strategica rischiosa: non sarebbe infatti agevole la gestione dei flussi degli utenti. La mia speranza è che non sia questa la strada che si vuole percorrere».