Bistagno, il Simposio ‘Monteverde’ è vinto da Tommaso Milazzo

Domenica scorsa si è conclusa la terza edizione del Simposio internazionale di modellato e formatura organizzata presso la Gipsoteca ‘Giulio Monteverde’ di Bistagno. Finalisti: Tommaso Milazzo di Pietrasanta, Aniello Ignorato di Torre del Greco, Massimiliano Melluso di Venezia e la cinese Jan Yie, di esprimersi.

Dopo una settimana di lavoro en plein air seguendo le procedure dell’illustre maestro bistagnese, quindi dopo la creazione in argilla, gli stampi in gesso e la scalpellatura, ecco svelate le opere finali in gesso: ‘Testa di cavallo’ di Aniello Ignorato, ‘Ballerina nel sogno’ di Jie Yan, ‘Rinascita’ di Massimiliano Melluso, ‘Omaggio’ di Tommaso Milazzo. «Preso atto del fatto che tutti i candidati hanno dichiarato di prediligere un approccio che riattivi tradizione e classicità – ha spiegato la direttrice della Gipsoteca, Chiara Lanzi - la commissione ha pensato di premiare colui che ha applicato nella maniera più ineccepibile le tecnica della formatura: Tommaso Milazzo con il bassorilievo ‘Omaggio’». Maggiori dettagli su Il Piccolo domani in edicola.