Sindaci uniti sulla Sanità. Il 30 agosto l’incontro con l’assessore Icardi

ACQUI TERME - Oggi la situazione contagi nell’Acquese è sotto controllo; ma in vista di una possibile ripresa epidemica nel prossimo autunno, i sindaci delle Valli Bormida ed Erro hanno deciso di fare fronte comune. «Stiamo lavorando affinché ci sia il massimo coordinamento con l’Asl per potenziare quel controllo a domicilio che attraverso i tamponi e quarantene ci consente di avere la massima sicurezza» ha spiegato nelle scorse settimane il portavoce della compagine, Lorenzo Lucchini. Anche perché il ‘Galliano’, pur nel plauso generale per la gestione dell’emergenza, sarebbe collocato nelle ultime file del nuovo piano regionale.

I primi cittadini delle Valli Bormida ed Erro hanno ottenuto un incontro con l’assessore alla Sanità piemontese Luigi Genesio Icardi. «L’appuntamento è fissato per il prossimo 30 agosto alle ore 16 – ha continuato il primo acquese – L’occasione sarà inoltre utile ad inaugurare l’intitolazione della piazza agli Eroi della Sanità. L’intitolazione di uno spazio a medici, infermieri e al personale sanitario, che in questi mesi è stato impegnato nella cura dei pazienti Covid-19, vuole essere un implicito ringraziamento, che ha l’obiettivo di ricordare alle future generazioni il sacrificio di tutti coloro che si sono adoperati in ambito sanitario per assistere i malati».