Rinviato l’incontro con l’Assessore Icardi

ACQUI TERME - Era tanto atteso ed ancora bisognerà pazientare per l’incontro tra i sindaci delle Valli Bormida ed Erro e l’Assessore alla Sanità Luigi Icardi. L’appuntamento fissato per domenica 30 agosto è stato rinviato a data da destinarsi.

Confermata alle ore 16, invece, la cerimonia di inaugurazione della piazza agli Eroi della Sanità. «L’intitolazione di uno spazio a medici, infermieri e al personale sanitario, che in questi mesi è stato impegnato nella cura dei pazienti Covid-19, vuole essere un implicito ringraziamento, che ha l’obiettivo di ricordare alle future generazioni il sacrificio di tutti coloro che si sono adoperati in ambito sanitario per assistere i malati» ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini.