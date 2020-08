Escursionisti bloccati: scattano i soccorsi

PONZONE - Tre escursionisti francesi sono rimasti bloccati in una zona impervia in località Fondoferle. Per soccorrerli sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Acqui Terme e una squadra Speleo Alpino Fluviale del Comando di Alessandria insieme ai tecnici del Soccorso Alpino.

Uno degli escursionisti era infortunato ed è quindi stato trasportato in una zona sicura mediante la barella a spalla e affidato alle cure del personale del 118. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione.

Le operazioni di soccorso, iniziate alle 19,15 di ieri, sono terminare all'una di notte.