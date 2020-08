Acqui: colpiscono ancora gli incivili delle immondizie

ACQUI TERME - Continua la battaglia tra il Comune bollente e gli incivili dei rifiuti. La raccolta differenziata ‘porta a porta’ è ormai divenuta un’abitudine per tanti cittadini acquesi al punto che le percentuali di ‘scrematura’ dei diversi materiali sono salite a livelli soddisfacenti. Il problema è che c’è ancora qualche incivile acquese (o del circondario) dall’atteggiamento codino, che proprio non ce la fa ad adattare il suo agire a quello disciplinato dal regolamento comunale per il conferimento dei rifiuti e così abbandona materiale di qualsiasi risma negli angoli più fantasiosi purché non esposto all’occhio attento della rete di videosorveglianza locale. Dopo i sacchetti lanciati (dalle auto in corsa!) lungo le scarpate delle provinciali, i set di gomme ad limen di una tortuosa strada diretta ad una frazione, ecco la collezione di sacchi indifferenziati abbandonati nel sottopasso del centro commerciale ‘Torre’. I cittadini ligi, stanchi di questi furbetti, chiedono a Palazzo Levi di contrastare e porre fine a certe condotte.