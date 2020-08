Dal 24 al 26 chiuso il passaggio a livello per Grognardo

VISONE - Il Comune di Visone comunica che dalle 7 di lunedì 24 alle 20 di mercoledì 26 sarà interrotto il transito al passaggio livello in direzione Grognardo per lavori sulla tratta ferroviaria. «Il percorso alternativo sarà da via Squillé fino a raggiungere via Ivaldi per proseguire lungo la statale Acqui-Genova in corrispondenza di loc. Cappello»