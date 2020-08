Malattia misteriosa tra le conifere di Ponzone?

PONZONE - Ponzone è il buon ritiro di molti liguri asfissiati dalla canicola estiva in città. Ad ogni bella stagione, in quasi 10mila raggiungono le seconde case sparse nelle frazioni del paese alla ricerca di un po' di frescura montana. Il must ponzonese? Le passeggiate nei boschi. Un cittadino però, Enrico Punzo, in anni di osservazioni si è reso conto che qualcosa sta cambiando. «Vorrei richiamare l'attenzione degli amici di Ponzone e hinterland su questo grave problema che affligge la specie degli Abeti - ha allertato - Solo qui al Losio, nel giro di 15 anni, una "malattia" si è portata via più di una trentina di alberi».

Dalla sua indagine Punzo ha notato che ad ammalarsi sono quasi sempre gli abeti (dalla cima) mentre pare che il Cedro del Libano sia immune. «È in atto un piano di indagine su questo fenomeno? - ha chiesto rivolgendosi ai tecnici del Comune - Mi rendo conto che siamo tutti focalizzati sulla viabilità e rischio idrogeologico. Questo problema non è a mio giudizio da sottovalutare».