Gran Monferrato: "Città del vino 2023"

OVADA - Celebrare un’identità che, al netto delle differenze, trova nel vino il suo elemento fondante. È il Monferrato unito a reclamare una maggiore visibilità per rilanciare le sue ambizioni. Un territorio che a voglia di farsi scoprire per le sue bellezze e la qualità della vita che può offrire. Capofila dell’operazione sono Acqui Terme, Casale e Ovada che il prossimo 29 agosto presenteranno la loro candidatura congiunta a “Città europea del vino” per il 2023. Il prestigioso riconoscimento viene attribuito ogni quattro anni e porta con sé la possibilità di organizzare convegni, occasioni di promozione, eventi culturali e concerti.

