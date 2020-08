L'ok a 'Floracqui 2020', che si sposta al Centro Congressi

ACQUI TERME - L'anno scorso aveva avuto luogo nella splendida cornice di Villa Ottolenghi, quest'anno si svolgerà al Centro Congressi di zona Bagni, ad ogni modo, 'Floracqui' si farà. La mostra mercato florovivaistica è in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. Il Comune di Acqui ha concesso con una delibera il patrocinio alla manifestazione organizzata dall'associazione 'Garden Club'.

Gli spazi del 'Palaruggine' saranno occupati «sia internamente (per servizio bar, servizio ristorazione e utilizzo servizi igienici) sia all’esterno per la sistemazione degli espositori: venerdì 11 per operazioni di allestimento, sabato 12 e domenica 13 settembre per lo svolgimento della manifestazione». Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle precauzioni sanitarie anti contagio.

All'edizione dello scorso anno avevano partecipato più di 60 gli espositori provenienti da tutta Italia con stand florovivaistici, di manufatti in ceramica, oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni per la casa e il giardino.