Storia della fabbrica italiana: a Cimaferle l'opera di Eligio Imarisio

PONZONE - Appuntamento con la cultura stasera a Cimaferle, frazione di Ponzone. Sui freschi bricchi del borgo, nella sede della Pro loco, si terrà l'incontro con lo scrittore Eligio Imarisio. Il tema della conferenza è tratto dalla sua ultima opera: 'La fabbrica Italiana nella società e nelle arti otto-novecentesche' (Fondazione Ansaldo Editore).

L'autore racconta la storia industriale attraverso le rappresentazioni della pittura e le sfide dell'architettura. «C'era una volta la fabbrica. Quella con il rumore, le macchine, i fumi: quella con gli operai - spiega Imarisio - Che produceva non solo manufatti, ma creava persone, non semplici prestatori d'opera, che progressivamente diventavano consci anche del loro ruolo sociale, quindi protagonisti del mondo intorno a sé. E a loro volta gli artisti raccontavano la fabbrica con i pennelli prima, mentre la fotografia avrebbe poi fatto irruzione a documentare, a denunciare quando era il caso, a sottolineare vita e realtà del lavorare in fabbrica». Info: 347.7290710.