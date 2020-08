I funamboli del Circo Togni tra le vie del paese

ALICE BEL COLLE - Fervono i preparativi per l’evento ‘Ferragosto in HD’ organizzato ad Alice Bel Colle da amministrazione comunale, Vr audio ed imprenditori del mondo vinicolo. Dal 12 al 14 agosto, diversi eventi animeranno il paese in collina.

Si partirà mercoledì alle 21.30 con gli artisti del Circo Oscar Togni, impegnati in mirabolanti spettacoli sparsi nel reticolato cittadino.

Giovedì 13, alle 19, 'Cena sotto le stelle', messa in tavola dalla collaborazione di Ristorante Vallerana, Ristobar la Terrazza e la Bottega del Vino. A seguire (ore 21.45) in piazza ci sarà la proiezione del film ‘Un'ottima annata’, film del 2006 diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe, Abbie Cornish, Albert Finney e Marion Cotillard.

Venerdì 14, a partire dalle ore 22, djset en plein air con Vraudio. Info: 331 3745075