Vallegra: «80mila euro per consolidare le strade comunali»

BISTAGNO - Da qualche giorno sono iniziati i lavori sulla strada "Burela", via comunale diventata salvifica dopo gli eventi alluvionali di novembre 2019. L'amministrazione comunale del sindaco Roberto Vallegra ha deciso di consolidarla rendendola più sicura e viabile.

«Subito dopo Ferragosto inizieranno i lavori anche sulla strada comunale in regione Gaiasco, anch'essa pesantemente danneggiata dal maltempo - ha spiegato il primo bistagnese - Ritardi? Se consideriamo che nel periodo dicembre 2019/febbraio 2020 non è stato possibile nessun intervento per motivi di dissesto idrogeologico; da marzo a maggio 2020 c'è stata una chiusura totale delle attività per emergenza Covid-19, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti per i tempi di attesa».

Infatti, riferiscono i tecnici comunali, dal primo giugno a pochi giorni fa sono stati fatti tutti gli accertamenti necessari, i progetti definitivi e reperiti circa 80mila euro per aprire i cantieri. Entro la primavera 2021 verranno ultimati.

«Queste due vie hanno una notevole importanza perché sono collegate alla strada provinciale 229 in posizione strategica e permettono di evitare i 5 sensi unici alternati (causa frane) proseguendo in direzione Rocchetta Palafea/Canelli/Nizza Monferrato - ha precisato Vallegra - Nel frattempo stiamo continuando il monitoraggio delle altre strade comunali danneggiate, programmando lavori ed interventi (sempre in considerazione dei fondi a disposizione). Per giusta informazione, la provincia di Alessandria non ha ancora una data certa per l'inizio dei lavori sulla S.P. 229».