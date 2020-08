Asfalto nuovo grazie ai fondi del Decreto Crescita

CASTELNUOVO BORMIDA - Giorni intensi per tecnici e cantonieri del Comune di Castelnuovo Bormida chiamati ad una magna opera di asfaltatura che sta interessando le vie del concentrico cittadino. Le risorse, informa il sindaco Giovanni Roggero, sono pervenute da un contributo a fondo perduto del Decreto Crescita riservato ai Comuni sotto i mille abitanti.

«I tratti di via coinvolti sono le vie Airaldi, Bellini, Costa, Barocchio, Bolla, Cunietti, Emilia, Roma, Cavalchini e Manzoni» hanno informato dalla Casa comunale. Al termine dell’asfaltatura, avvenuta nei giorni scorsi, erano stati programmati, nei giorni di oggi e domani, due interventi di pulizia e sanificazione delle strade interessate con personale e mezzi della società Amag Ambiente. Qualche ora fa, però, è giunto il contrordine del Comune. «La società ha fatto pervenire una comunicazione con la quale avvisa che non sarà possibile l’intervento castelnuovese perché Amag Ambiente è impegnata in prima linea nell’emergenza alessandrina causata dal nubifragio avvenuto tra sabato e domenica». L’intervento è stato comunque confermato; si dovrà pazientare giusto qualche giorno.