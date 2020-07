Le panchine di Corso Italia si rifanno il look

ACQUI TERME - La Giunta pentastellata ha firmato la delibera con cui il Comune ha incaricato la ditta locale Sced srl per la manutenzione delle panchine di Corso Italia. Un restyling che prevede «lo smontaggio, la pulitura generale con prodotti idonei ed il riposizionamento in loco» di 24 panchine, il tutto per 150 euro più Iva cadauna per un valore complessivo di 3.600 euro più IVA.