Consiglio comunale in videoconferenza

BISTAGNO - Stasera alle 21, il municipio bistagnese ospiterà un Consiglio comunale straordinario. All’ordine del giorno importanti punti di natura economica; si voterà sulle variazioni a bilancio 2020/2022 apportate in via d’urgenza dalla Giunta comunale con la delibera n. 50. Al via il Piano di recupero per le opere di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) di un immobile sito in via Senatore Arcasio e via Garibaldi; la concione sarà chiamata a deliberare sul progetto definitivo post parere della Regione. Ancora urbanistica al punto 4 per la discussione sulla richiesta di frazionamento e scomputo degli oneri per un nuovo impianto a destinazione residenziale in via Toscanini. Infine gli eletti dovranno adeguare il regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista da esercitare nel circondario bistagnese. L’assemblea si svolgerà in videoconferenza.