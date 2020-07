Chiude per lavori la strada per Grognardo

PONZONE - I ponzonesi dovranno dimostrare ancora un pò di pazienza. Funestati dai lavori (non risolutivi) lungo la Sp210, un altro cantiere limiterà la circolazione veicolare proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica. Il sindaco Fabrizio Ivaldi ha informato che da ieri la strada comunale per Grognardo è interdetta al traffico per consentire alla ditta incaricata dei lavori (Begu Juan di Acqui Terme) di mettere in sicurezza l'arteria minata dall'alluvione dello scorso novembre. Il direttore dei lavori, l'ingegnere Antonio Oddone, ha infatti ritenuto la via potenzialmente pericolosa per la circolazione veicolare.

«Il nostro provvedimento, pur comportando dei disagi con allungamento della percorrenza per gli utenti di quella strada, non interclude alla pubblica via nessun sedime o abitazione – ha spiegato il primo ponzonese – Comunque la ditta si è resa disponibile a far passare i residenti in caso di necessità». La casa comunale confida di riaprire l'arteria nel giro di poche settimane.