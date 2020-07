Bike tasting, natura e gusto: il 25 luglio partono le pedalate gustose sulle Colline dell’Unesco

Si torna a pedale sulle colline del circondario acquese. Il 25 luglio parte Bike Tasting, l’iniziativa di Palazzo Levi per visitare il cuore verde dell’Acquese, un raro gioiello tra vigneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale Unesco.

«Una giornata nella quale godere della ricchezza di un patrimonio unico in sella alla propria e-bike – spiegano gli organizzatori - Si partirà alle ore 9 da piazza Levi ad Acqui Terme, si proseguirà per Terzo, Montabone, Rocchetta Palafea, Cassinasco fino a giungere al Santuario della Madonna dei Caffi». E da qui, dall’altura panoramica affacciata sulla langa astigiana, si ammira la bellezza del Monferrato. Poi dal santuario (edificato alla fine del ‘700 nel luogo dove, secondo la tradizione, avvenne un’apparizione miracolosa della Vergine, che restituì la parola a una pastorella muta) si proseguirà verso Bubbio, Monastero Bormida, San Desiderio e strada del Rocchino. Ritorno alla base acquese tra le 15 e le 16.

«Alla base della proposta Bike Tasting c’è l’unione tra natura e gusto, con la volontà di allargare il target di destinazione – hanno precisato - L’e-bike, infatti, è una bicicletta dotata di un motore elettrico che aiuta la pedalata riducendone lo sforzo fisico. Questo meccanismo di pedalata assistita la rende accessibile a tutti, incluso chi non ha una preparazione sportiva. Pertanto, può essere utilizzata da un target molto vario, anche dalle famiglie con bambini». Possibilità di noleggio.

Visite guidate alla cantina Torelli di Bubbio e poi sosta per pranzo all'Agriturismo Tre Colline in Langa.

«Bike Tasting ha come obiettivo principale – ha dichiarato il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini - di far conoscere il nostro territorio attraverso dei percorsi naturalistici, enogastronomici e culturali. Abbiamo una terra che con i suoi paesaggi straordinari e percorsi incantevoli è il luogo ideale da visitare in bicicletta, che diventa il modo e il mezzo per un turismo sicuro e di qualità».