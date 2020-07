Lucchini: «San Guido buon test per il ritorno dei mercati in centro»

ACQUI TERME - È stata una festa di San Guido certamente anomala rispetto al solito. I cittadini, però, si sono attenuti con un certo giudizio alle raccomandazioni del Comune e alle disposizioni sanitarie anti contagio, sia per quanto riguarda i tre giorni di mercato che per il luna park di piazza don Dolermo. Per la giunta pentastellata una sorta di «test sperimentale per comprendere come gestire anche il ritorno dei mercati cittadini nel centro città», dichiara il sindaco Lucchini. «Anche se in generale l'atteggiamento dei cittadini si è mantenuto prudente in tutti questi mesi, inevitabilmente un evento simile risultava più difficile da gestire. L'organizzazione è stata complessa e faticosa, ma la Festa di San Guido è stata l'occasione per avere un quadro completo sulle modalità di organizzazione futura: in questi mesi stiamo facendo un lavoro molto attento per muoverci con responsabilità, per garantire ai cittadini una maggiore sicurezza e per favorire la viabilità dei mezzi di soccorso».

I mesi di agosto e settembre, presumibilmente, richiederanno ancora più attenzione dal punto di vista logistico. «Dobbiamo fare in modo che il ritorno dei mercati sia adeguato per il centro cittadino – aggiunge il primo cittadino - sia tendendo conto della nuova conformazione con dehors ampliati, sia per la nuova riorganizzazione dell'arredo urbano che stiamo portando avanti in queste settimane. Seppur le misure di sicurezza durante la Festa di San Guido sono state ampie, dobbiamo rafforzarle ancora di più in previsione dell'autunno».