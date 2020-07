Anche Ricaldone avrà la sua 'panchina gigante'

RICALDONE - E’ ormai una moda diffusa in tutto il Basso Piemonte e non solo. Le Big Bench di Chris Bangle, soprattutto nell’Acquese, stanno dominando i punti più panoramici delle nostre colline. Ce ne sono a Strevi, Bistagno, Alice Bel Colle, Monastero Bormida e tante altre ne verranno. Sono graziose, eco-friendly, perfettamente incastonate in ambienti caratteristici di una specifica località.

Sabato 19 alle 10, verrà inaugurata la seduta gigante di Ricaldone (sarà la numero 104). «La nostra Big Bench è situata nel vigneto Bricco Cadogno dove si producono vini pregiati. E’ di colore bordeaux, per ricordare la Barbera – ha spiegato Andrea Rinaldi, proprietario del fondo– Dalla panchina, nelle giornate limpide, si possono ammirare le Alpi e i campanili dei paesi vicini. Ho ereditato questo terreno da mio nonno che era solito fermarsi in questo vigneto per contemplare il panorama. Spesso diventava un luogo di incontro con altri agricoltori-amici della zona che si fermavano con lui a chiacchierare. Ho scelto questo luogo perché evoca ricordi personali, e si presta a ad incontrare lo spirito delle BBCP, della condivisione e della contemplazione della natura».