Ricostruzione post alluvione, c'è chi dona la propria tredicesima

ACQUI TERME - Nell'ultimo video postato sui social il sindaco Lorenzo Lucchini ha fatto il punto sui lavori conseguiti all'alluvione del novembre 2019. Molte strade sono ancora in condizioni non ottimali, con tratti a doppio senso o interdetti ad ogni allerta meteo gialla, ovvero chiusi.

«Le risorse stanziate dalla regione non sono bastevoli a ricostruire la viabilità compressa» è l'amara constatazione del primo acquese. Per questo, i fondi necessari alla ricostruzione il sindaco confida di racimolarli con una tassa di scopo che toccherà seconde case e abitazioni di lusso. La comunità viene quindi chiamata ad uno sforzo aggiuntivo per contribuire a fare tornare alla normalità quelle frazioni ancora dalla viabilità (e vita) compromessa. Questo spirito di solidarietà ha toccato una vetta sorprendente nell'azione di una cittadina, 'la signora Paola', così la chiama il sindaco, che ha donato al Comune la sua tredicesima. Il primo acquese l'ha invitata a Palazzo Levi per ringraziarla personalmente a nome di tutta la cittadinanza.