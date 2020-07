Don Cresto: sabato mattina i funerali in San Francesco

ACQUI TERME - Sarà celebrata domani, sabato 4 alle 11, nella chiesa di San Francesco la cerimonia funebre di don Franco Cresto, scomparso all'età di 81 anni nella giornata di ieri. Questa sera, alle 20.30, sempre in San Francesco - dove la salma è ora esposta al pubblico per l'ultimo saluto dei fedeli che nei tanti anni di sacerdozio lo hanno conosciuto e amato - sarà invece recitato il rosario.

Don Cresto era nato a Maranzana il 7 dicembre del 1938 (e non 1932, come da noi erroneamente riportato nell'ultimo articolo, ndr). Ordinato sacerdote nel '63, dopo aver retto la direzione dell'ex Ricreatorio per quasi 20 anni, nel 1992 era stato ordinato parroco della stessa chiesa dove nella mattinata di domani si svolgeranno le esequie.