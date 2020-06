Parcheggi gratis per la fiera di San Guido

ACQUI TERME - Parcheggi gratis in occasione della Fiera di San Guido. Atteso che la collocazione del parco divertimenti in piazzale Don Piero Dolermo sottrarrà un’ampia area destinata alla sosta libera dei veicoli, Palazzo Levi ha deciso che da oggi e fino al 16 luglio la vicina piazza San Francesco, ordinariamente colorata di blu e quindi a pagamento, sarà concessa gratuitamente.

La decisione appare apprezzabile dopo le critiche (a volte pretestuose) incassate dall’amministrazione del sindaco Lorenzo Lucchini prima per la titubanza (ragionevole in tempi Covid) ad ammettere il luna park e poi, una volta concesso lo spazio dell’ex caserma ‘Cesare Battisti’, per la soppressione del ‘polmone bianco’ della sosta acquese, ampio parcheggio gratuito a pochi passi dall’isola pedonale. Certo, la capienza dei due slarghi è differente, ma come dice il detto ‘Chi si accontenta, gode’.