De Lorenzi (Pd): «Avim? Errore del Centrodestra»

ACQUI TERME - Oggi pomeriggio alle 18 si terrà un Consiglio comunale straordinario. L’assemblea, interdetta al pubblico ma trasmessa in videoconferenza, oltre alle questioni di bilancio parlerà dell’Avim. Gli eletti dovranno valutare piano di risanamento stragiudiziale per la liquidazione l’ente pubblico istituito a suo tempo per la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

«L’Avim è stato un delirio del Centrodestra – ha commentato il consigliere Carlo De Lorenzi – Oggi si scegli una procedura civilistica che mette all’asta i suoi beni nella speranza di poter liquidare i creditori, banche, condomini e professionisti. Soluzioni alternative? Per evitare il fallimento ci sono tante procedure, ma bisogna guardare al passato. A suo tempo furono commessi molti errori di valutazione e poi rivalutazione. Noi prenderemo atto della situazione e speriamo che la faccenda si concluda positivamente. Non dimentichiamo, però, che Acqui oggi è diventata una città di appartamenti vuoti»