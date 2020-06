San Guido: sì al luna park in piazza don Dolermo

ACQUI TERME - Fino a due settimane fa sembrava praticamente certo che la festa patronale di San Guido quest'anno avrebbe avuto luogo senza le storiche giostre. Dopo il successivo annuncio del sindaco Lucchini in merito alla volontà di fare comunque il possibile per portare anche in tempi di Covid il luna park nella città termale, negli ultimi giorni il Comune di Acqui ha trovato un accordo con i giostrai per permettere l'allestimento dei 'baracconi' in sicurezza e nel rispetto delle misure anti contagio.

Il Luna Park, quindi, si farà, e sarà ospitato in piazza Don Dolermo dal 3 al 14 luglio. Dal 12 al 14, invece, le bancarelle del mercato di San Guido andranno ad occupare corso Dante, piazza Italia, via XX Settembre e corso Bagni.

Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale darà maggiori informazioni sulle modalità e sulle misure precauzionali di entrambi gli eventi.