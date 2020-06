Arredo Frigo, Fantini è il primo innesto

ACQUI TERME - Primo volto nuovo per Arredo Frigo Makhymo Acqui: il ds Roberto Liss ha raggiunto l'accordo con Caterina Fantini, libero classe 2001, milanese di nascita, nell'ultima stagione al Barricalla Cus Collegno di A2, ma cresciuta nell'Uyba Busto Arsizio, società in cui il direttore sportivo ha lavorato.

Al momento dell'interruzione la formazione universitaria torinese era ottava nella poule promozione di A2, dopo il 5° posto nella prima fase a gironi. "A Busto Arsizio, uno dei vivai più importanti per la pallavolo femminile, ho giocato quattro anni - racconta Fantini - Al Cus è stata la prima esperienza fuori casa. molto costruttiva, anche se ho avuto poco spazio. Ho scelto Acqui, perché conto di giocare con continuità".

Fantini sostituisce Michela Gouchon, che lascia la società termale, come anche le bande Roxana Pricop e Matilde Giardi, la centrale Camilla Grazia e la palleggiatrice Marta Caimi. "Per carattere, non ho problemi a inseririmi in un nuovo gruppo. So che quello acquese è molto unito. Il ds mi conosce bene e dal primo confronto con coach Ivano Marenco ha capito che ama insistere sulla tecnica e io devo migliorare. E' una opportunità molto importante per me"