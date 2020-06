Da 19 luglio torna la mostra 'Acqui e dintorni'

ACQUI TERME - Riparte la cultura acquese con una mostra organizzata da Casa comunale e Rotary club di Acqui Terme. ‘Acqui e dintorni storia e costume’, un allestimento curato da Adriano Benzi e Rosalba Dolermo che verrà inaugurato a Palazzo Robellini il 19 luglio e rimarrà aperta al pubblico fino al 30 agosto.

«Sarà un’esposizione di circa 90 litografie, acqueforti, libri d'artista ed anche documenti e stampe tassativamente d’epoca, dal Settecento ai giorni nostri» hanno spiegato gli organizzatori. Tra le curiosità, alcune testimonianze a cavallo tra Ottocento e Novecento relative al gioco del pallone elastico, uno sport molto praticato nell’Acquese. Ci saranno anche atti pubblici ed editti dei secoli XVIII e XIX testimonianze della storia politica locale non solo della città bollente. E poi tanti libri e pubblicazioni d’epoca. «A corredo dell’esposizione che si sviluppa nelle quattro sale ci sarà un catalogo con tutte le immagini dei soggetti esposti arricchite da testi esplicativi di Gianfranco Schialvino - illustrano - Naturalmente sarà assicurato il rispetto di tutte le regole in vigore per la tutela della salute: i locali saranno accuratamente igienizzati ed il personale di assistenza alla mostra avrà la massima attenzione affinché tutti i visitatori siano muniti di mascherine e opportunamente distanziati». Info: 0144.770272