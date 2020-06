Pulizie straordinarie dei sentieri...con volontari

BISTAGNO - Oggi il il gruppo di volontari "bricchi bistagnesi" ha deciso di dare un’altra passata ai sentieri del circondario con un’opera di pulizie straordinarie. L’evento è aperto a tutti i volenterosi che vogliono vivere questa esperienza corale a contatto col verde. Il ritrovo è fissato per le 18.15 in piazza Monteverde.

«In base al numero di partecipanti faremo delle piccole squadre in modo da lavorare in sicurezza e non creare aggregazione – hanno spiegato gli organizzatori - Oltre alla pulizia sentieri provvederemo anche alla raccolta della spazzatura abbandonata nei fossi lungo la camminata di San Giovanni (più conosciuto come giro di polito)». Unico obbligo, munirsi di guanti.