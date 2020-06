Una webcam panoramica per ammirare il paese?

CAVATORE - È un borgo incantevole e sono sempre di più i visitatori a spasso per le vie del centro. Nei progetti dell'amministrazione comunale del sindaco Carlo Alberto Masoero c'è la ristrutturazione della Torre medioevale, il simbolo del paese. Dai cittadini si è levata una proposta: «Non si potrebbe installare un pennone con una webcam motorizzata? - hanno chiesto - Sarebbe una bella cosa apparire nelle liste delle webcam dei posti turistici, senza contare che chiunque abiti in un'altra città, ma ha una seconda casa a Cavatore, potrà così verificare le condizioni meteo prima di partire per il paese».

Un cittadino ha ricordato che anni fa, in occasione di una eccezionale visita all'interno della Torre era stata rinvenuta una scatola 'Macchina del tempo' con foto e scritti risalenti agli anni 30. In quella occasione avevano lasciato la propria per le generazioni future. «Sarebbe bello scansionare tutto e pubblicarlo sulle pagine web di Cavatore».