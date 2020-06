La Bollente Negrini giocherà in B

ACQUI - L'aveva promesso, Stefano Negrini, direttore sportivo de La Bollente Acqui, la società di pallavolo maschile che, al momento dello stop, era in corsa per il primo posto e i playoff promozione. "Il prossimo campionato lo giocheremo in B". Sarà così, perché i termali hanno rilevato il titolo dalla Tonno Callipo Vibo Valentia, sodalizio di A che ha anche una squadra tra i cadetti, composta da 2000 che saranno ceduti in prestito. I calabresi hanno deciso di iscrivere una formazione in C, con i 2005, lasciando libero il posto in B: Acqui ha raggiunto l'accordo, che definisce anche una collaborazione per il futuro.

"Tutti avremmo preferito festeggiare sul campo: quest'anno abbiamo conquistato l'unico trofeo assegnato, la Coppa Piemonte, con un crescendo di condizione che ci avrebbe permesso di lottare per la promozione. Ci siamo presi - insiste Negrini - ciò che tutto il gruppo ha dimostrato di meritare".

Anche la squadra è quasi pronta: lo staff confermato, con Bob Astori capoallenatore, affiancato da Roberto Ceriotti e Roberto Varano, anche molti giocatori resteranno ad Acqui. "Il nostro primo acquisto è Scarrone: era arrivato a stagione in corso,dopo mesi di assenza per infortunio. Aveva ritrovato la condizione ottimale proprio nelle ultime gare prima dell'interruzione: è un innesto da categoria superiore". L'intervista sul Piccolo in edicola.