Il Solimarket diventa artistico

ACQUI TERME - E’ ripartita l’attività del progetto Solimarket, lo spazio commerciale a disposizione delle persone meno abbienti. «Abbiamo deciso di battere altre vie – informano da via Goito - Attualmente riusciamo a riutilizzare circa il 70% dei mobili che prendiamo, gli altri vanno invenduti quindi dobbiamo smaltirli con un costo per noi e la collettività. In direzione rifiuti zero abbiamo deciso di dedicarci pure alla customizzazione di questi mobili. Abbiamo il plotter di stampaggio, la taglierina laser e la stampante tre D in collaborazione con il fablab».

In collaborazione con un noto artista di Acqui il Solimarket creerà una linea di mobili ispirati ai suoi quadri. Ovviamente uno sguardo a chi ha poche disponibilità: «Su alcuni mobili abbiamo deciso di poter fare permuta, il compratore può comprare portando un valore equivalente di oggetti e si prende il mobile» spiegano.