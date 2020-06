A26: un altro week end di code e disagi

OVADA - In Valle Stura le polemiche sulla reiterazione della chiusura della strada 456 del Turchino nel tratto in transito dal Gnocchetto, sono state alimentate anche nelle prime ore di questa mattina dalle condizioni meteo. Nel frattempo tiene banco il tema degli spostamenti tra Piemonte e Liguria su un'A26 sempre più disastrata. A fare il paio i problemi, manifestatisi anche nella giornata di ieri, sull'A10 tra Voltri e il centro di Genova.

Cinque Chilometri di coda in prossimità del casello di Ovada. Questa la situazione in autostrada nel tardo pomeriggio di venerdì, auto e camion incolonnati dal viadotto sotto Tagliolo. L'ultimo episodio di una giornata particolarmente calda che non lascia presagire nulla di buono per il fine settimana. Nel frattempo sono partiti i lavori preliminari per il ripristino dell'area franata accanto al casello di Masone. Nei prossimi giorni sono previsti gli accertamenti, al momento permane la chiusura fino al 19 giugno.