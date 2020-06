Sabato allerta gialla su (quasi) tutta la provincia

PROVINCIA - Per la giornata di domani, sabato 13, Arpa Piemonte ha decretato lo stato di allerta meteo "gialla" su buona parte della provincia. Dal pomeriggio e per diverse ore sono previste piogge da consistenti ad abbondanti su quasi tutto il territorio. I rovesci potrebbero essere più consistenti in particolare su Alessandrino e Casalese. Esclusa dallo stato di allerta la zona H, ovvero quella dello Scrivia.