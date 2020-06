Melazzo: riaperto il guado sull'Erro

MELAZZO - Da circa un'ora è stato riaperto il guado di Melazzo, l’attraversamento provvisorio costruito sul Torrente Erro per ovviare alla circolazione interdetta sul ponte di ferro della Sp225.

Invero, è stato ripristinato dopo esser stato danneggiato per l’ennesima volta da una piena del fiume ma è rimasto comunque chiuso alla circolazione per l’allerta meteo diramato dalla Protezione civile. Ricevuto l’ok dagli enti preposti, l’amministrazione del sindaco Pier Luigi Pagliano si è subito attivata per riaprire il varco. I melazzesi plaudono all’impegno del governo locale, però lamentano la troppa fragilità della struttura, esposta all’alea delle bizze del tempo ed auspicano una soluzione di maggiore consistenza o una veloce sistemazione del ponte di ferro. A tal fine sono state anche raccolte le firme di una petizione.