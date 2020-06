Dal 15 riapre la biglietteria della stazione...con qualche novità?

ACQUI TERME - Chiusa improvvisamente in autunno 2019, la biglietteria della stazione di Acqui Terme potrebbe riaprire a i battenti a partire dal prossimo 15 giugno. Al momento non c'è niente di ufficiale, ma fonti molto attendibili danno per certo che da quella data il servizio al pubblico con personale andrà ad aggiungersi alla meccanica tecnologia delle 'macchinette' automatiche. Che sia l'inizio di una valorizzazione generale comprensiva del restyling del palazzo liberty pianificato a settembre 2019 e poi rinviato a data da destinarsi?