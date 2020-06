A26: nuove chiusure notturne per lavori

OVADA - La data da segnare sul calendario è quella del 30 giugno quando, stando ai dettagli del piano congiunto realizzato dalla Regione Liguria in sinergia con Autostrade per l'Italia, dovrebbero terminare le attività notturne relative alle ispezioni e ai cantieri. Nel frattempo proseguono, anche in questa settimana, i lavori all'interno delle gallerie dell'A26, la Genova-Gravellona Toce, da tempo finita nel mirino degli automobilisti per le condizioni precarie del tratto compreso fra il casello di Ovada e l'allacciamento con l'A10. Il primo stop è previsto stanotte, lunedì 8 giugno, con la chiusura in entrambe le direzioni dei tredici chilometri che dividono Ovada e Masone. Resta accessibile, per quanto riguarda la viabilità ordinaria, la strada provinciale 456 del Turchino.

In seguito alla riapertura, prevista per domani (9 giugno), si passerà alla chiusura notturna del ramo di allacciamento che dall'A10, la Genova-Savona, porta coloro che provengono dalla riviera di Ponente sull'A26, in direzione Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si dovrà uscire per poi rientrare alla stazione di Genova Pra', verso Savona, e immettersi sulla A26. Dalla mezzanotte e fino alle ore 4.00 di mercoledì 10 giugno sarà chiuso anche il tratto della A26 compreso tra allacciamento A10 e Masone, verso Gravellona Toce e, pertanto, nelle suddette fasce orarie, dopo l'uscita alla stazione di Pra', si potrà entrare sulla A26 dalla stazione di Masone dopo aver percorso la SP456 del Turchino.



Dalla mezzanotte di mercoledì 10 giugno e fino alle ore 4.00 è prevista la chiusura del tratto allacciamento A10 Genova-Savona-Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra', sull'A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed immettersi sulla A26 alla stazione di Masone. Infine, tra giovedì e venerdì notte è prevista la chiusura del tratto Masone-allacciamento con la A10 Genova-Savona, in entrambe le direzioni.